Groot brandgevaar in kurkdroge natuurgebieden

nieuws

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Veiligheidsregio’s roepen mensen op om voorzichtig te zijn als ze de natuurgebieden intrekken. Door de aanhoudende droogte is het er kurkdroog waardoor er groot brandgevaar is.

In Nederland is er al bijna een maand geen regen van betekenis meer gevallen. Het neerslagtekort bedraagt op dit moment zo’n veertig millimeter. Dit jaar is het in deze maand een stuk droger dan in de recorddroge jaren 1976 en 2018. De Nederlandse brandweer roept op om voorzichtig te zijn. “Gebruik je gezond verstond. Eén peuk of één stukje glas in de zon kan fatale gevolgen hebben.”

De droogte is het grootst in Limburg, Brabant, de Gelderse Vallei en het IJssel-gebied. In deze gebieden hebben de afgelopen week al diverse natuurbranden gewoed. In de Deurnsche Peel in Brabant woedt sinds maandag een grote veenbrand. In Nationaal Park de Meinweg in Herkenbosch woedde maandagmiddag eveneens een grote natuurbrand. In Groningen is de droogte minder nijpend maar is de natuur eveneens kurkdroog. Anderhalve week geleden woedde er nog een grote natuurbrand bij Roderesch, even ten zuidwesten van de stad Groningen.