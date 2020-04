Groningse vrouw komt om bij bizar ongeluk met vuurkorf in Weerdinge

nieuws

Foto: Andries Oord

Een 21-jarige vrouw uit Groningen is zondagavond om het leven gekomen door een bizar ongeluk met een vuurkorf in het Drentse Weerdinge. Dat meldt de politie.

De vrouw was met vier anderen aanwezig in een tuin toen een scherf uit de vuurkorf vloog. De scherf trof de vrouw. De hulpdiensten waren snel aanwezig. Er werd nog een poging gedaan om het slachtoffer te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. Het is nog onduidelijk wat er in de vuurkorf explodeerde.

De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren en is daarvoor in gesprek met de andere mensen die in de tuin waren.

