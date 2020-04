Groningse scheikundige wordt lid van Nederlandse Academie van Wetenschappen

nieuws

Foto: Sylvia Germes via Wikimedia Commons (CC 4.0)

Hoogleraar chemie Sijbren Otto van de Rijksuniversiteit Groningen wordt later dit jaar geïnstalleerd als lid van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen.

Otto staat bekend als pionier in de systeemchemie, een nieuwe discipline in de scheikunde die netwerken van met elkaar reagerende moleculen en hun eigenschappen bestudeert. Hij is op zoek naar de chemische grondslag van leven. Zo slaagde hij erin met ‘dode’ moleculen die in het lab zijn gemaakt systemen te bouwen die zichzelf kunnen repliceren, en die in het klein Darwiniaanse evolutie kunnen ondergaan. Bij de replicatie ontstaan mutaties, en de omgeving bepaalt welke mutatie de concurrentiestrijd wint om een gemeenschappelijke grondstof. Ook laten Otto en zijn groep zien hoe zichzelf replicerende moleculen materiaal uit hun omgeving veranderen, zodat ze gebruikt kunnen worden als grondstof om te groeien en zich verder te repliceren: een eerste stap naar metabolisme.

De Academie is een select gezelschap wetenschappers die alleen zijn voorgedragen als lid door hun excellente wetenschappelijke prestaties. Otto wordt één van de 550 leden van het internationale gezelschap, een lidmaatschap voor het leven