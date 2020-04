Groningse horecaondernemer is na een week klaar met Thuisbezorgd: “Eigen boontjes doppen”

“De bedrijven die overal maar tussen zitten in de horeca, maken de horeca uiteindelijk kapot.” Daar kwam Jan Bas van Aalden, eigenaar van Bistro Bommen Berend aan Oude Ebbingestraat snel achter nadat hij na een week afstapte van Thuisbezorgd.nl. Nu bezorgt hij zelf maaltijden in de Stad, zo vertelt hij in een interview aan HorecaNederland.tv.

“We hadden een kleine basis met Thuisbezorgd.nl ‘ernaast’ om eens te kijken wat dat deed. We hebben het er erg druk mee gehad, maar na de afrekeningen zijn we daar gelijk mee gestopt. Je verdient er gewoon niks aan”, zo vertelt van Aalden. De eigenaar van de bistro besloot daarom zelf een bezorgservice op te zetten.

Nu is van Aalden in gesprek met andere ondernemers in de Stad om hierin gezamenlijk op te trekken: “Ik ga dan niet denken: ‘Dat moet hij niet doen, want ik moet alles hebben.’ Nee, dat moeten we samen doen. Je staat toch allemaal voor hetzelfde en het is toch mooi om te merken dat iedereen dan toch zegt: ‘Kom op, schouders eronder en we gaan het verdorie halen!’