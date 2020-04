Groningse cultuursector voorkomt dat het stil valt op Bevrijdingsdag

nieuws

Foto: SPOT Groningen

Om te voorkomen dat het op 5 mei stilvalt in Groningen, brengt de cultuursector een hommage aan de vrijheid met het lied We’ll Meet Again van Vera Lynn. Professionele musici, amateurs, dansers, acteurs en iedereen die mee wil doen kan, onder leiding van Reinout Douma (Noordpool Orkest) en Karin Noeken (De Wijk De Wereld, de Steeg), vanuit de eigen tuin of het balkon, om klokslag 21.00 uur het lied ten gehore brengen.

Karin Noeken startte het initiatief om samen We’ll Meet Again ten gehore te brengen. Reinout Douma haakte al snel aan en schreef de arrangementen van het lied voor verschillende instrumenten. Tot dusver doen het Noordpool Orkest, De Wijk De Wereld, SPOT Groningen, het Noord Nederlands Orkest, Het Noord Nederlands Toneel, Club Guy & Roni, Martiniplaza en Vrijdag mee met de actie. Verder zingen onder andere Bert Visscher, Wia Buze, Izaline Calister, Marlene Bakker en de Troebadoers mee.

Iedereen die (een beetje) kan zingen of noten kan lezen kan meedoen. Aanmelden kan via de website van de Oosterpoort. Na aanmelding ontvangt de deelnemer aankomende vrijdag een instructie, de tekst en de arrangementen.