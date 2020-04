Groningers lijken zich aardig goed aan de corona-afspraken te houden

nieuws

Foto Andor Heij: Handhaver op de Vismarkt

Groningers lijken zich goed aan de afspraak te houden door anderhalve meter afstand van elkaar te houden en zo veel mogelijk thuis te blijven. Dat blijkt uit een fietsrondje stad Groningen en Haren.

De vrees was dat door het mooie weer iedereen er op uit zou trekken. Het Noorderplantsoen is bij fraai weer de hangplek bij uitstek. Dat is zaterdag niet het geval. Er zijn wel mensen, maar de patrouillerende politiewagen kan constateren dat niemand te dicht bij elkaar zit of staat.

Het restaurant in het plantsoen is open, maar er kan alleen eten en drinken afgehaald worden. Er staat een rijtje mensen voor de zaak en daar kan misschien wel iets meer afstand genomen worden.

De Herestraat en ook de omliggende winkelstraten zijn zo goed als leeg en de meeste winkels zijn dicht.

Het zorgenkindje is de Vismarkt waar de markt met verse producten staat. Rond 14.30 uur is er redelijk wat volk, maar de meeste mensen houden voldoende afstand en de marktkooplui hebben daarvoor ook maatregelen genomen.

Er zijn handhavers aanwezig, maar die hebben rond die tijd weinig te doen. De politie is elders in de stad behalve met auto’s ook met motoren en op de fiets duidelijk aanwezig om mensen eventueel op hun gedrag te wijzen.

In Haren is in de wijken nauwelijks iemand op staat. Diverse mensen zitten in de tuin of zijn er in aan het werk. In het centrum is het in vergelijking met Groningen relatief druk. Dat komt voornamelijk omdat er veel auto’s en toerende motorrijders door het centrum rijden. Het wandelende publiek keuvelt wat met elkaar of eet een ijsje. Dat alles gebeurt keurig op de gepaste afstand.

Ook bij de Hoornse Plas is er weinig volk. Kaap Hoorn ligt er net zoals de meeste horecagelegenheden verlaten bij.

En dan terug in het Noorderplantsoen rond etenstijd. De vrees was dat de barbecuesetjes aangerukt zouden worden. Maar ook die bleven keurig thuis.