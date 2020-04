Groninger straatmeubilair krijgt wit-groene beurt

nieuws

Het is al enkele weken aan de gang: het gehele Groninger straatmeubilair lijkt een wit-groene beurt te krijgen.



Een of meerdere personen lijken zich ten doel te hebben gesteld de weinig kleurvolle afvalbakken, electriciteitskastjes en ander straatmeubilair in de gemeente te voorzien van een wit en een groen kleurtje.

Meldingen van de verfbeurten komen uit de hele stad.

De foto onder is begin april gemaakt gemaakt bij De Held. Onder meer bij de Paterswoldseweg en in het Stadspark zijn veel meer voorbeelden te zien.

Het valt op dat het kleurwerk van nog recentere datum gecompliceerder uitvalt.

Vorige week werd het Noorderplantsoen onder handen genomen, zie foto boven. Het wit-groen is hier inmiddels uitgegroeid tot wit-groen-wit en hier en daar is ook nog een gestileerde G toegevoegd.