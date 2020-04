Groninger Archieven: “Elke Groninger heeft een ander verhaal”

oogochtendshow

Elke Groninger heeft een ander verhaal over hoe de coronacrisis wordt meegemaakt. De Groninger Archieven willen deze verhalen graag verzamelen, archiveren en op termijn beschikbaar stellen voor iedereen.



De Groninger Archieven wil niet alleen de nieuwsbeelden vastleggen over deze crisisperiode, maar ook wat het betekent voor jou en mij. Daarom kan iedereen vandaag tot en met 1 mei iets opsturen, waaruit blijkt wat de crisis voor jou betekent. Dat kan in digitale vorm, maar ook bijvoorbeeld als brief, of tekening.

Volgens Malou Aalberts van de Groninger Archieven wordt hierbij geen selectie gemaakt, maar worden alle inzendingen bewaard. Dit om ervoor te zorgen dat er zo’n compleet mogelijk beeld wordt gemaakt van hoe mensen deze periode meemaken. Hierbij kan ook bijvoorbeeld worden aangegeven dat het pas jaren later beschikbaar mag zijn. De inzender blijft ook de baas over de inzending: als diegene zich bedenkt kan contact worden opgenomen met de Groninger Archieven.

Het inzenden kan tot en met 1 mei a.s., op de site van de Groninger Archieven is alle informatie te vinden.

Aalberts was maandagochtend te gast in de OOG Ochtendshow, luister hier het interview terug: