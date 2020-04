Groningen speelt massaal Wilhelmus op balkon en in de tuin voor jarige Koning

nieuws

Aan de oproep van het Koninklijk Concertgebouw Orkest om op Koningsdag het volkslied te spelen en te zingen is massaal gehoor gegeven. Bij de redactie van OOG Tv kwamen tientallen filmpjes binnen.

Het idee om het volkslied om 10.00 uur te spelen ontstond enkele weken geleden. “We hopen dat op deze manier onze nationale feestdag in deze moeilijke periode met een ‘groots en positief gebaar van saamhorigheid’ te beginnen”, liet een woordvoerder van het Concertgebouw Orkest weten. “De bedoeling is dat zoveel mogelijk mensen meedoen door het volkslied vanaf het balkon, uit het raam of in de tuin mee te zingen of te spelen”, liet het Concertgebouw Orkest weten. “Voor het tijdstip 10.00 uur hebben we gekozen omdat dan doorgaans muziekverenigingen door heel Nederland met de festiviteiten met Koningsdag beginnen door het Wilhelmus te spelen.”

Aan die oproep werd dus massaal gehoor gegeven. Zingend, op klarinet, op trompet, op viool en zelfs op een draaiorgel. “Wat een prachtig initiatief om deze dag op deze manier te beginnen”, laat één van de inzenders weten.

Wellicht heb jij ook een video naar ons verstuurd maar zie je deze niet terug in de compilatie die we gemaakt hebben. De reden is dat we zoveel filmpjes ontvangen hebben dat we niet alles hebben kunnen gebruiken. Desalniettemin bedanken we jou voor je inzending!