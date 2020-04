“Groningen als stopcontact van Nederland?”

nieuws

Foto: Duurzaam Haren

De partij Groninger Belang verbaast zich over het voornemen van Gedeputeerde Staten om voor 1 juni een bod te doen om 5,7 TerraWatt aan duurzame energie op te wekken.

Dat is bijna één zesde van de totale landelijke opgave, en dat lijkt de partij veel te veel. Groningen is immers slechts één van de dertig regio’s in ons land. Volgens Groninger Belang kan het niet zo zijn dat onze provincie een onevenredig groot deel van de door windmolens en zonneparken duurzaam opgewekte energie voor haar rekening neemt. Groningen moet niet het stopcontact van Nederland zijn.

“Geen enkel Gronings dorp zit te wachten op windmolens naast de deur of grote zonneparken als landschapsvervuiling op de loer ligt, terwijl de Randstad er relatief gemakkelijk van af komt,” aldus Groninger Belang. “Het provinciebestuur streeft haar doel voorbij.”