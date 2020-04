“Groepsimmuniteit bij coronavirus gaat niet op”

nieuws

Foto: NIAID-RML

Het verhaal over groepsimmuniteit bij het coronavirus gaat niet op. Dat zegt viroloog Alex Friedrich van het UMCG in een interview met het Dagblad van het Noorden.

Voor de uitspraak wijst Friedrich naar cijfers van bloedbank Sanquin. Uit hun bloedanalyses blijkt dat nu zo’n drie procent van de Nederlandse bevolking antistoffen heeft tegen het coronavirus. “Bedenk eens wat deze drie procent nu al aan ellende heeft opgeleverd in de ziekenhuizen en aan sterfgevallen”, zegt Friedrich tegen de krant. “Het is maatschappelijk niet aanvaardbaar met natuurlijke besmettingen tot zestig of zeventig procent te gaan wat je nodig hebt om deze groepsimmuniteit te bereiken, waarbij het niet eens zeker is of die immuniteit echt effectief is.”

Friedrich zegt dat de steekproef van Sanquin belangrijke informatie bevat. “Als drie procent van de mensen nu op dit moment geïnfecteerd is betekent dat een half miljoen mensen in ons land het virus onder de leden heeft gehad. Als de steekproef representatief is dan heeft het virus op basis van de sterftecijfers van het CBS een overlijdensrisico van 1,3 procent na infectie.” Friedrich verwacht dat maatregelen de komende tijd nodig blijven. “We zullen niet terug kunnen naar de situatie van voor deze pandemie. De anderhalvemeter afstand en meer van dit soort maatregelen zullen de komende weken en maanden nodig blijven.”