‘Groenplan ‘Vitamine G’ is niet concreet en biedt geen garanties’

Foto: Google Streetview

Volgens het Wijkoverleg Vinkhuizen is het groenplan ‘Vitamine G’, dat het gemeentebestuur vorige maand presenteerde, een weinig concreet plan dat weinig garanties biedt. Dat schrijft het bestuur van het wijkoverleg vrijdag op de wijkwebsite van Vinkhuizen.

“De aanname dat bouwen in Vinkhuizen-Zuid meteen de natuur verbetert, deelt het WOV niet”, zo schrijft het overleg. Het wijkoverleg zegt zorgen te hebben over de bouw van appartementen en woningen aan de Reitdiepzone, waarvoor meerdere projectontwikkelaars inmiddels een ontwerp hebben ingediend. In combinatie met het aanwijzen van het Stadspark als evenementenlocatie begrijpt de wijkraad niet hoe dit bijdraagt aan een vergroening van de wijk. Volgens de wijkraad is de bewering dat Vinkhuizen nu al een boomrijk gebied is, zoals de gemeente dit stelt in het groenplan, een beeld wat niet lijkt op de huidige situatie.

Het wijkoverleg hoopt dan ook dat de gemeente eerst aandacht schenkt aan het onderhoud van het bestaande groen. Ook wacht de wijkraad eerst af of de herplant van bomen in de wijk serieus genomen wordt.

Met het ingediende groenplan ‘Vitamine G’ heeft de gemeente de ambitie om jaarlijks 30.000 m2 groen toe te voegen en 1.000 bomen aan te planten op diverse gronden en terreinen in de gemeente. Verder wil de gemeente het bestaande groen aantrekkelijker, klimaat-adaptiever, meer divers en beter bereikbaar maken.