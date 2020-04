GroenLinks: Neem zorgen over 5G netwerk weg

nieuws

De fractie van GroenLinks in de gemeente Groningen vraagt duidelijkheid van het stadsbestuur over het 5G netwerk dat aangelegd wordt. GL maakt zich ook zorgen over de aanslagen die gepleegd zijn tegen de masten voor het netwerk.

GroenLinks wil weten welke de rol die de gemeente speelt bij de aanleg, zowel op praktisch als financieel gebied. Ook wil GroenLinks opheldering of het energiegebruik stijgt en/of de veiligheid en de privacy rondom het netwerk wel wordt gewaarborgd.

“Daarnaast zijn er zorgen over de gezondheidseffecten die volgens mij grotendeels kunnen worden weggenomen als er duidelijker over wordt gecommuniceerd”, aldus GroenLinks raadslid Nick Nieuwenhuijsen.

Er zijn de afgelopen dagen enkele 5G masten in brand gestoken, waaronder in Groningen. “Deze branden zijn waarschijnlijk aangestoken omdat 5G het coronavirus zou helpen verspreiden en dat is natuurlijk onzinnig. Maar het toont aan hoe wanhopig en bezorgd sommige mensen zijn geworden”, zegt Nieuwenhuijsen.