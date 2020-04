Grens met Duitsland vanaf maandag op slot vanwege corona

nieuws

Foto: Von Südthüringer - Eigenes Werk, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=88677882

De grens met Duitsland gaat vanaf maandag nagenoeg op slot. De maatregel wordt genomen vanwege het coronavirus. Dat meldt BNR Nieuwsradio.

Het sluiten van de grens gebeurt op initiatief van de Duitse overheid. Duitse politiemensen gaan vanaf maandagochtend iedereen die vanuit Nederland de grens over wil steken controleren. Als bij deze controle blijkt dat je niet direct in Duitsland hoeft te zijn word je geweigerd. De maatregel is genomen omdat de Duitse overheid Nederland sinds afgelopen vrijdag als een risicoland heeft bestempeld. Goederenvervoer zal wel mogelijk blijven. Hetzelfde geldt voor mensen die over de grens werken of in Duitsland een belangrijke afspraak hebben in een ziekenhuis.

Een vergelijkbare grenscontrole vindt al langer plaats tussen België en Nederland. De Belgische autoriteiten controleren iedereen die vanuit Nederland naar Vlaanderen wil.