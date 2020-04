GRC Groningen krijgt voor mei duidelijkheid over plaatsing KNVB beker

sport

Foto Martijn Minnema: GVAV Rapiditas - GRC Groningen

GRC Groningen krijgt voor 1 mei te horen of de club nog kans maakt om volgend seizoen in de grote KNVB beker te acteren met de profs er in.

De eersteklasser was slechts één wedstrijd verwijderd van die plaatsing. GRC had de reserves van Staphorst als tegenstander. Bij winst zou GRC de halve finale van de districtsbeker halen en daarmee ook een plek in de KNVB beker.

Maar net als de competities is ook de districtsbeker stil gelegd vanwege de coronacrisis en wordt niet uitgespeeld. De KNVB weet nog niet welke teams zich voor het bekertoernooi gaan plaatsen. Voor 1 mei wordt duidelijk welke clubs daar aan mee mogen doen.

De KNVB besloot dat er geen enkele club promoveert of degradeert in het amateurvoetbal, maar houdt nu toch een slag om de arm en sluit promoties niet uit: “Teams spelen minimaal op hetzelfde niveau als vorig jaar”, zegt de voetbalbond.

In het zondagvoetbal hebben bijvoorbeeld enkele clubs aangekondigd helemaal over te stappen naar de zaterdag. Zo houden in de hoofdklasse A, waar Be Quick 1887 in speelt, er twee clubs mee op: MSC en Quick’20.

“We gaan de komende tijd gebruiken om te inventariseren hoeveel opengevallen plekken er opgevuld moeten worden voor het seizoen 2020/’21. We verwachten uiterlijk 1 juni dit helemaal compleet te hebben”, aldus de KNVB.