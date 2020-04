GGD vindt zes nieuwe corona-besmettingen onder inwoners provincie Groningen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De GGD heeft sinds donderdagmiddag zes nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld onder inwoners van de provincie Groningen. Dat maakt de dienst vrijdagmiddag bekend.

Met de zes nieuwe besmettingen komt het totale aantal bewezen infecties met het coronavirus in de provincie op 333 personen. De dienst meldde geen nieuwe overlijdens door het virus, het aantal overleden patiënten blijft daarom dertien personen.

Het aantal inwoners van de gemeente Groningen dat vanwege een corona-besmetting is opgenomen in een ziekenhuis is sinds donderdagmiddag gelijk gebleven. Volgens het RIVM zijn, in absolute getallen, nog steeds zeventien mensen uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis vanwege een infectie met het coronavirus.