GGD: “Vijftien nieuwe coronabesmettingen in Groningen”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen zijn het afgelopen etmaal vijftien mensen positief getest op het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers van de GGD Groningen die zaterdagmiddag gepubliceerd werden.

Met de vijftien nieuwe besmettingen komt het totale aantal besmette personen nu op 275. De vijftien betekent ook een stijging ten opzichte van vrijdag toen er elf nieuwe vastgestelde besmettingen werden geconstateerd. Wel benadrukt de GGD dat het daadwerkelijke aantal besmettingen in onze provincie hoger ligt. Dit omdat niet alle inwoners met klachten getest worden. Het aantal mensen dat in Groningen overleden is aan het coronavirus blijft staan op zeven.

Het RIVM liet zaterdag eerder in de middag weten dat er landelijk de afgelopen 24 uur 132 mensen zijn overleden. Het totaal aantal sterfgevallen aan het coronavirus is daarmee op 2.643 gekomen. In de ziekenhuizen werden 189 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Dit zijn minder nieuwe patiënten dan vrijdag. Het totaal aantal mensen dat in het ziekenhuis is opgenomen, of opgenomen is geweest, staat nu op 8.386.