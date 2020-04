GGD: Vier nieuwe besmettingen vastgesteld in provincie Groningen

nieuws

Afbeelding: TheDigitalArtist via Pixabay

De GGD in Groningen heeft sinds woensdagmiddag vier nieuwe besmettingen met het coronavirus vastgesteld in de provincie Groningen. Dat meldt de dienst donderdagmiddag in een persbericht.

Met de vier nieuwe besmettingen komt het totale aantal vastgestelde besmettingen sinds het begin van de epidemie op 340. Sinds maandag zijn er geen nieuwe overlijdens door COVID-19 bij de GGD Groningen gemeld, daarmee blijft het totale aantal sterfgevallen op veertien personen staan.

Landelijk steeg het aantal ziekenhuisopnames met 84, waarmee nu 10.769 mensen opgenomen zijn (geweest) in verband met het coronavirus. Nog eens 84 mensen overleden aan de gevolgen van COVID-19, waardoor nu 4.795 mensen aan het virus zijn overleden. Het RIVM deed 514 nieuwe positieve test, waardoor nu 39.316 mensen positief getest zijn.