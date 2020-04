GGD: “Patiënt in Groningen overleden aan corona; nu acht sterfgevallen”

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In de provincie Groningen is op Paasmaandag een patiënt overleden aan het coronavirus. Dat laat de GGD Groningen maandagmiddag weten.

Met het nieuwe sterfgeval komt het totaal aantal doden nu op acht. De GGD laat daarnaast weten dat er één nieuwe bevestigde besmetting is vastgesteld. Het totale aantal bekende besmettingen in onze provincie komt daarmee op 284. Op Paaszondag lag dit aantal op 283. Het aantal nieuwe besmettingen ligt lager dan wat er de afgelopen dagen geconstateerd werd. Wel waarschuwt de GGD dat het daadwerkelijke aantal besmette personen waarschijnlijk veel hoger ligt. Dit omdat niet iedereen met klachten getest wordt.

Het RIVM liet maandag eerder in de middag weten dat er in het afgelopen etmaal 86 mensen zijn komen te overlijden aan het virus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 2.823. Het aantal patiënten dat vanwege coronaklachten opgenomen is in het ziekenhuis is met 147 toegenomen waarmee er nu 8.729 patiënten in een ziekenhuis liggen of hebben gelegen.