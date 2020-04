GGD: “Nieuw corona-sterfgeval in Groningen op Koningsdag”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

In de provincie Groningen is op Koningsdag een persoon overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat heeft de GGD Groningen maandagmiddag laten weten.

Met het nieuwe sterfgeval komt het totaal aantal overledenen op veertien. Waar het slachtoffer vandaan komt maakt de GGD vanwege AVG-richtlijnen niet bekend. De GGD laat daarnaast weten dat er geen nieuwe besmettingen in de provincie zijn geconstateerd. Het totaal aantal besmette personen blijft daarmee staan op 333. Wel laat de GGD weten dat dit cijfer een enigszins vertekend beeld geeft. Enerzijds ligt het totaal aantal besmette personen hoger omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Daarnaast is de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, GGD en Certe op zon- en feestdagen gesloten.

Het RIVM liet eerder op de dag weten dat er landelijk het afgelopen etmaal 43 patiënten zijn overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Het totaal aantal doden komt daarmee op 4.518. 65 Mensen moesten opgenomen worden in het ziekenhuis waarmee nu 10.521 mensen in het ziekenhuis liggen of hebben gelegen. Tot slot werden er afgelopen etmaal vierhonderd mensen positief getest op COVID-19. Het totaal aantal positieve tests komt daarmee op 38.245.