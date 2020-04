GGD Groningen: ‘Tien nieuwe besmettingen’

nieuws

Foto: NIAID-RML

In de provincie Groningen zijn het afgelopen etmaal tien nieuwe coronabesmettingen geconstateerd. Dat laat de GGD Groningen woensdagmiddag weten.

Het totale aantal besmettingen in onze provincie ligt nu op 175. Volgens de GGD ligt het daadwerkelijke aantal besmettingen veel hoger omdat niet iedereen meer getest wordt. Twee inwoners van onze provincie zijn door het coronavirus overleden. Ook dit aantal zou hoger kunnen zijn. Als je door het coronavirus overlijdt maar niet getest bent word je namelijk niet meegerekend in de statistieken.

Loppersum en Stadskanaal

Eerder op de middag liet het RIVM weten dat het aantal inwoners van de gemeente Groningen dat in het ziekenhuis is opgenomen, licht gestegen is. Van negen inwoners dinsdag naar elf op woensdag. Het ANP meldt op basis van de cijfers van het RIVM dat er nog elf Nederlandse gemeenten zijn waar geen coronabesmettingen zijn geregistreerd. In Groningen gaat het om de gemeenten Loppersum en Stadskanaal. Friesland heeft de meeste gemeenten zonder besmettingen. Behalve Vlieland, Terschelling, Ameland en Schiermonnikoog gaat het om de gemeenten Dantumadiel en Achtkarspelen.

1.173 dodelijke slachtoffers

Het aantal dodelijke slachtoffers als gevolg van het virus is het afgelopen etmaal met 134 toegenomen naar een totaal van 1.173. In de afgelopen 24 uur moesten 447 nieuwe patiënten opgenomen worden in het ziekenhuis. Het totale aantal coronapatiënten dat nu in een ziekenhuis is opgenomen of opgenomen is geweest is 5.159.

