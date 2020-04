GGD: “Geen nieuwe besmettingen in Groningen, verspreiding stabiliseert”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Er zijn opnieuw geen nieuwe coronabesmettingen in Groningen geconstateerd. Dat laat de GGD Groningen dinsdagavond weten.

Het aantal positief geteste mensen blijft daarmee staan op 333. Van deze 333 personen zijn er 178 werkzaamheden in de zorg. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid hoger omdat niet iedereen met klachten getest wordt. Het aantal mensen dat aan het virus overleed blijft staan op veertien. Het aantal vastgestelde besmettingen is al enkele dagen onveranderd. “Op grond daarvan kunnen we stellen dat de verspreiding van het virus in onze provincie zich lijkt te stabiliseren”, laat een woordvoerder weten. “Niet uit te sluiten is dat de komende dagen of weken nog nieuwe besmettingen zullen worden vastgesteld en daarom blijft grote waakzaamheid geboden.”

De GGD laat verder weten dat in de gezamenlijke testlocatie van het UMCG, GGD en Certe de afgelopen zes weken in totaal 1.424 zorgmedewerkers van buiten de ziekenhuizen getest zijn, bij wie 91 het coronavirus werd vastgesteld. “Deze medewerkers krijgen het advies thuis te blijven waarmee het besmettingsgevaar binnen de zorginstellingen zo goed mogelijk beheerst wordt. Afgelopen week werden er 188 personen getest op de testlocatie waarvan er vijf positief zijn bevonden. Dit is 2,7 procent van het totale aantal.” De GGD ziet het besmettingspercentage afnemen ten opzichte van de voorgaande weken.