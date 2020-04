GGD: ‘Eén nieuw sterfgeval en twee nieuwe besmettingen in provincie Groningen’

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Sinds woensdagmiddag is in de provincie Groningen één inwoner overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Verder meldt de GGD Groningen donderdagmiddag dat het twee nieuwe besmettingen met het virus heeft vastgesteld.

Met dit nieuwe sterfgeval komt het totaal aantal overleden personen in de provincie op tien. Met de twee nieuwe besmettingen is het coronavirus nu bij 295 personen in de provincie vastgesteld. Het aantal werkelijke besmettingen in de provincie ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten worden getest.

Eerder op de dag meldde het RIVM dat het aantal ziekenhuisopnames in de provincie Groningen stabiel is gebleven. Sinds woensdagmiddag overleden in Nederland als geheel 181 personen aan COVID-19, waardoor het totale aantal overlijdens nu op 3.315 komt.