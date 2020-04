GGD bevestigt twee nieuwe corona-besmettingen in provincie Groningen

nieuws

Foto: iXimus via Pixabay

Sinds maandagmiddag heeft de GGD Groningen twee nieuwe besmettingen het coronavirus bevestigd in de provincie Groningen. Dat meldt de dienst dinsdagmiddag.

In totaal heeft de GGD nu 286 bevestigde besmettingen geconstateerd in de provincie. Daarvan werken 165 mensen in de zorg. Het aantal werkelijke besmettingen in de provincie ligt hoger, omdat niet alle inwoners met klachten worden getest.

In totaal zijn er nu 8 mensen uit de provincie Groningen overleden aan (bewezen) COVID-19. De provincie Groningen blijft met deze cijfers – in positieve zin – op flinke afstand van het landelijk gemiddelde.