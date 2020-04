GGD: “Aantal coronabesmettingen in zeven dagen met 52 toegenomen”

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Het aantal mensen dat in de provincie Groningen positief getest is op corona ligt maandag op 207 personen. Dat laat de GGD Groningen weten.

Vorige week maandag lag het aantal op 155. Dit betekent dus dat er in een week tijd 52 mensen positief getest zijn. Toch blijkt ook uit cijfers dat de toename de afgelopen dagen nagenoeg is afgevlakt. In de periode van zaterdag tot zondag werden er zeven nieuwe gevallen ontdekt, in het afgelopen etmaal slechts één. Van de 207 patiënten die het virus nu hebben zijn er 110 werkzaam in de zorg. De GGD geeft aan dat de cijfers beschouwd moeten worden als een thermometer. Het daadwerkelijke aantal besmettingen ligt naar alle waarschijnlijkheid veel hoger omdat niet iedereen getest wordt. Het aantal mensen dat is komen te overlijden blijft staan op vijf.

In Groningen zijn op een gezamenlijke testlocatie van het UMCG, de GGD en Certe de afgelopen drie weken 660 zorgmedewerkers, die niet werkzaam zijn in een ziekenhuis, getest op het virus. Van hen testte zes procent positief. Deze medewerkers hebben het advies gekregen om thuis te blijven, waarmee het besmettingsgevaar binnen de zorginstellingen zo goed mogelijk wordt beheerst.