Gewonde bij verkeersongeluk Nieuwe Ebbingestraat

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk dinsdagochtend in de Nieuwe Ebbingestraat is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 10.10 uur ter hoogte van de kruising met de Boteringesingel. “Hoe het precies kon gebeuren is onduidelijk”, vertelt Ten Cate. “Een fietser en een auto kwamen met elkaar in botsing. Door de botsing kwam de fietser ten val.” Hulpdiensten waren er snel bij. “Behalve de politie kwam ook een ambulance ter plaatse. Ambulanceverpleegkundigen hebben het slachtoffer gestabiliseerd. Daarna is deze met onbekende verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis.”

Vanwege het ongeluk was er enige hinder voor het overige verkeer. De politie doet onderzoek naar de toedracht.