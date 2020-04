Gerdi Verbeet gaat Kristallnacht Herdenkingslezing uitspreken

nieuws

Gerdi Verbeet gaat dit jaar de Kristallnacht Herdenkingslezing uitspreken. Dat heeft de Stichting Folkingestraat Synagoge bekendgemaakt.

“Als de coronamaatregelen het toestaan dan vindt deze jaarlijkse lezing plaats op zondag 8 november in onze synagoge”, laat een woordvoerder weten. “We zijn heel erg blij dat Verbeet zich hiervoor beschikbaar heeft gesteld.” Gerdi Verbeet werd in 1951 geboren in Amsterdam. In 2006 werd zij verkozen tot de tweede vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Momenteel is ze voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei.

Vorige Kristallnacht Herdenkingslezingen werden uitgesproken door achtereenvolgens oud-burgemeester Jacques Wallage (2017), journaliste Pauline Broekema (2018) en rabbijn Awraham Soetendorp (2019). Voorafgaand aan de lezing van Gerdi Verbeet wordt de inmiddels traditionele stille tocht gehouden van de Grote Markt naar de voormalige Joodse buurt en de synagoge aan de Folkingestraat.