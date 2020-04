Gemeente zet tekstkarren in op drukke locaties: “Blijf hier niet te lang”

nieuws

De gemeente Groningen en de Veiligheidsregio Groningen hebben zondagmiddag besloten om tekstkarren in te zetten op drukke locaties in de gemeente. Volgens de overheidsinstanties is de inzet van de karren nodig.

Het gaat om twee mobiele tekstkarren en één vaste tekstkar. De vaste krijgt een plek in het Noorderplantsoen, de mobiele worden ingezet in het Stadspark en de Hoornseplas. Op de schermen worden mensen met teksten en afbeeldingen opgeroepen om afstand van elkaar te houden en om niet te lang op dezelfde locatie te blijven. Volgens de gemeente worden de karren ingezet op die plekken waar het druk is.

Door het mooie voorjaarsweer zondag zijn er toch flink wat mensen op straat te vinden. Het beeld tot nu toe is dat iedereen zich aan de regels probeert te houden en dat het nog niet tot problemen leidt. De oproep van premier Mark Rutte (VVD) vrijdag was om zoveel mogelijk thuis te blijven. “Wil je genieten van het mooie weer dan is dat prima, maar doe dit wel vanaf je balkon of vanuit je tuin.”

De @gem_groningen en @VRgroningen zetten vanmiddag twee mobiele en een vaste tekstkar in op drukke locaties. De vaste in Noorderplantsoen, mobiele tussen Hoornseplas/Stadspark en tussen Stadsstrand/Noorderplantsoen. De strekking is: #houdafstand #StayAtHome #samentegencorona pic.twitter.com/wVUxaoElwj — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 5, 2020