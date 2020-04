Gemeente stelt laptops beschikbaar voor thuisonderwijs kinderen

nieuws

Foto: Sebastiaan Scheffer

De gemeente Groningen heeft in samenwerking met de scholen laptops geregeld voor kinderen die in deze periode thuisonderwijs moeten volgen. Dat heeft de gemeente woensdagmiddag bekendgemaakt.

“Scholen zijn al vanaf de start van het thuisonderwijs druk bezig om elk kind te voorzien van een pc, laptop of tablet”, vertelt wethouder Carine Bloemhoff (PvdA) van Onderwijs. “Maar de vraag hiernaar is groot en de levertijd is lang. Daarom springen we als gemeente graag bij door zeshonderd laptops via de scholen af te leveren bij de kinderen. Daarnaast wil ik mijn waardering uitspreken voor alle mensen die in het onderwijs zo anders les moeten geven. Ze hebben hart voor hun kinderen. Dat vind ik geweldig.”

De scholen lenen de laptops van de gemeente zo lang onderwijs op afstand nodig is. De gemeente springt bij omdat het ziet dat er gezinnen zijn waar meerdere gezinsleden een pc moeten delen. Dat maakt leren en werken lastig. De laptops van de gemeente bieden dan uitkomst.