Gemeente: ‘Kom op Koningsdag niet meer naar het Noorderplantsoen’ (foto’s)

Foto: Andor Heij

Ondanks de noodverordening in verband met het coronavirus was het op ‘Koningsmiddag’ erg druk in het Noorderplantsoen.De gemeente en de handhaving waarschuwden daarom, via sociale media, om niet meer naar het park te komen.

Foto: Andor Heij

Niet te handhaven

Door de drukte leek de anderhalvemeter-regel moeilijk te handhaven. De Groningse BOA’s herhaalden daarom dat er gehandhaafd zou worden als mensen zich niet aan de noodverordening zouden houden.

Ook dit is samenscholing! Waarschuwen ze om anderhalve meter en wat doen ze zelf?! pic.twitter.com/hTo1NpS2mC — Marcel Hulshof (@marcelhulshof8) April 27, 2020

Let op: kom niet meer naar #Noorderplantsoen !! #samentegencorona #groepsvorming Voldoe je niet aan de noodverordening zal er gehandhaafd worden! https://t.co/Bg2PYNznSd — BOA 050 Groningen (@handhaving050) April 27, 2020