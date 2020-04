Gemeente Groningen houdt ‘hybride’ commissievergaderingen

nieuws

Het tijdelijke onderkomen van de gemeente Groningen aan de Radesingel Foto: Hardscarf via WikiMedia Commons (CC 4.0)

De Groningse gemeenteraad gaat woensdagmiddag, voor het eerst tijdens de coronacrisis, weer in commissieverband vergaderen.

‘Hybride’-vergadering met digitale inspraak

De griffie van de Groningse gemeenteraad noemt de commissievergadering, zoals deze plaatsvindt, een ‘hybride’ vergadering. Een deel van de deelnemende raadsleden doet mee vanuit huis, de rest is fysiek aanwezig. Na de commissievergaderingen vindt het zogenaamde ‘vragenuurtje’ plaats.

Vanwege de coronacrisis kan er geen publiek bij de vergadering. Inwoners kunnen wel live meekijken via de website van de gemeente. Ook kunnen inwoners schriftelijk ‘inspreken’. Inspreekteksten (richtlijn ongeveer 300 woorden) kunnen uiterlijk 24 uur vóór de vergadering naar griffie@groningen.nl worden gemaild. Deze tekst krijgen alle 45 raadsleden en worden ook bij de agenda van de commissievergadering getoond. De voorzitter leest de inspreekteksten voor.

Onderwerpen van de comissievergaderingen

De commissievergadering in de middag (tussen 15.00 en 15.45 uur) gaat over de zogeheten kadernota over het weerstandsvermogen en het risicomanagement. In deze nota staan de gemeentelijke afspraken over risicomanagement en de bepaling van het gemeentelijk weerstandsvermogen.

De commissievergadering in de avond (17.30-18.15 uur) de toekomst van de Reitdiepzone. Voor de bouw van nieuwe woningen in het gebied zijn 2 varianten voorzien. Een ‘intensieve variant’ die uitgaat van veel woningen (maximaal 3800), veel hoogbouw met veel verkeer. De ‘ontspannen variant’ gaat uit van minder woningen (maximaal 1990) en minder verkeer. Een aantal bewoners vinden de gepresenteerde bouwplannen te massaal en vinden dat er te veel woningen voor jongeren worden gebouwd. Dat bleek op eerder gehouden informatiebijeenkomsten in de Stadskerk en bij Baxbier. Inwoners kunnen nog op de uitgangspunten voor de nog op te stellen MER reageren.

Het vragenuurtje

Voor het vragenuurtje staan tot nu toe tien onderwerpen op de rol, van verschillende fracties over verschillende onderwerpen. Deze zijn hier te vinden.