Gemeente Groningen deelt tegoedbon uit aan medewerkers: “Ik ben enorm trots op jullie”

Foto: Gerrit de Haan

Medewerkers van de gemeente Groningen hebben vrijdag een tegoedbon en een brief gekregen van haar werkgever. “Denk extra aan elkaar.”

In de brief, die in handen is van OOG Tv, worden medewerkers geroemd voor hun inzet van de afgelopen weken. “Het liefst zou ik bij jullie allemaal persoonlijk langskomen om te zeggen hoe trots ik ben”, schrijft gemeente-secretaris Christien Bronda. “En om jullie te laten zien, dat ik jullie steun in deze coronacrisis. Jullie slaan je dapper door deze crisis heen! Een brief lijkt misschien wat zakelijk, maar ik meen het uit de grond van mijn hart.”

In de brief adviseert de gemeente-secretaris dat het juist in deze tijd belangrijk is om aan elkaar te denken. Om eens te bellen of een whatsappje te sturen. Daarnaast is het volgens Bronda ook belangrijk om misschien wel vrij te nemen. Straks als de coronacrisis voorbij is zal er namelijk ontzettend veel werk verzet moeten worden. Omdat de gemeente blij is met hoe iedereen zich inzet reikt ze een tegoedbon uit die ingeleverd kan worden bij warenhuis.groningen.nl. Dit is een website waar lokale producten gekocht kunnen worden.

De gemeente Groningen is niet de eerste werkgever die haar medewerkers in het zonnetje zet. Vorige week maakten Ambulancezorg Groningen en vervoersbedrijf Arriva Nederland al bekend dat ze haar medewerkers bloemen cadeau hadden gedaan.