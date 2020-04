Geen verandering in aantal opgenomen coronapatiënten uit gemeente Groningen

nieuws

Het aantal mensen uit de gemeente Groningen dat is opgenomen in een ziekenhuis met een coronabesmetting is sinds zondag stabiel. Dat blijkt uit de cijfers die het RIVM hier vrijdag over publiceerde.

In absolute aantallen zijn zestien patiënten uit de gemeente Groningen opgenomen met een vastgestelde besmetting met het coronavirus (6,9 op de 100.000 inwoners.) Hoewel de percentages in andere gemeenten in de provincie hoger liggen (Pekela’s, Westerkwartier en Delfzijl), blijft het aantal ziekenhuisopnames ook hier stabiel.

Sinds donderdagmiddag zijn landelijk 156 mensen opgenomen in het ziekenhuis met het coronavirus, waardoor het totale aantal opnames nu op 9.465 staat. Er zijn sinds donderdag 144 mensen overleden, het totale aantal overlijdens staat nu op 3.459. Het totale aantal bevestigde besmettingen staat nu op 30.449, een toename met 1.235 positieve tests.