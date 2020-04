Geen verandering in aantal opgenomen coronapatiënten uit gemeente Groningen

nieuws

Volgens het RIVM is het aantal in een ziekenhuis opgenomen coronapatiënten uit de gemeente Groningen voor de vijfde dag op rij gelijk gebleven. Dat meldt het Rijksinstituut dinsdagmiddag.

Volgens het RIVM zijn nog steeds zeventien mensen uit de gemeente Groningen opgenomen in een ziekenhuis vanwege een COVID-19 infectie. Dat komt neer op 7,3 opnames per 100.000 mensen. In de provincie Groningen blijft de gemeente Pekela koploper, met 32,8 mensen per 100.000 inwoners (vier inwoners).

Landelijk zijn er in het afgelopen etmaal 88 mensen opgenomen in een ziekenhuis met een coronabesmetting, waarmee het totale aantal mensen dat opgenomen is (geweest) op 10.609 komt. 48 mensen overleden sinds maandagmiddag aan de gevolgen van COVID-19, in totaal zijn nu 4.566 mensen aan de ziekte overleden. Het totale aantal bevestigde besmettingen steeg met 171 naar 38.416 geinfecteerden.