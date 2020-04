Geen significant hogere sterfte in gemeente Groningen door coronavirus

nieuws

In tegenstelling tot het landelijke beeld zijn de sterftecijfers in de gemeente Groningen tot nu toe niet significant veranderd door de uitbraak van het coronavirus. Dat blijkt uit cijfers die het CBS hier vrijdag over publiceerde.

Waar in andere gemeentes in Nederland het aantal sterftes sterk toenam ten opzichte van de eerste tien weken van vorig jaar, is in zowel de gemeente Groningen als in de rest van de provincie weinig tot geen verschil te zien met weken voor de uitbraak van het virus.

In sommige gemeentes in Noord-Brabant, Limburg en rondom Zwolle is het aantal overledenen in week 14 meer dan verdubbeld ten opzichte van een gemiddelde week in de eerste tien weken van 2020. In tien gemeentes, waaronder Grave, Meijerijstad, Uden, Heerde en IJsselstein, is het aantal overledenen zelfs 5 of meer keer zo hoog. Ten opzichte van week 13 zijn vooral toenames te zien in Noord-Holland, Zuid-Holland en Gelderland.

Het CBS krijgt dagelijks berichten over sterfte binnen uit de bevolkingsregisters van gemeenten. Het CBS heeft dan nog geen informatie over de doodsoorzaak van de overledenen. Deze informatie komt pas in het derde kwartaal van 2020 naar buiten Nog niet alle overlijdensmeldingen van die week zijn feitelijk bij het CBS binnengekomen.