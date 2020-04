Geen KardingeRun in 2020: ‘Risico op verlenging maatregelen te groot’

nieuws

Foto: Martin Nuver - 112groningen.nl

De organisatie van de KardingeRun heeft besloten om het evenement, dat op 26 en 27 september plaats zou vinden, af te gelasten. Dat maakte de organisatie vrijdagmiddag bekend.

“Na 6 succesvolle runs de afgelopen jaren, heeft de organisatie, met pijn in het hart, de beslissing moeten nemen om de KardingeRun 2020 te annuleren”, zo schrijft de organisatie in een persbericht. “Gezien de investeringen in de voorbereiding is het risico te groot, indien de coronamaatregelen na 1 september opnieuw worden verlengd. Daarnaast is het nog maar de vraag of er na 1 september überhaupt behoefte is om deel te nemen aan grootschalige evenementen.”

De organisatie hoopt de zevende editie van het evenement volgend jaar wel te kunnen organiseren, hoewel het misschien ook dan een andere invulling krijgt dan de deelnemers tot nu toe gewend waren.