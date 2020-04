‘Geen gedwongen huisuitzettingen bij betalingsachterstand op hypotheek’

nieuws

Huiseigenaren met een betalingsachterstand op hun hypotheek hoeven de komende tijd niet bang te zijn dat ze uit hun huis worden gezet. Dat hebben banken dinsdag met de overheid afgesproken.

In de afspraken tussen banken en andere hypotheekverstrekkers met de overheid staat dat er tot 1 juli geen gedwongen woningverkopen zullen plaatsvinden als er sprake is van betalingsachterstanden. De afspraken moeten vooral mensen die als zzp’er werken, rust geven. Vereniging Eigen Huis heeft de afgelopen periode onderzoek gedaan en daaruit blijkt dat veertien procent van de zelfstandigen zonder personeel zich zorgen maakt of ze de hypotheek de komende tijd wel kunnen betalen nu hun inkomsten door de coronacrisis grotendeels zijn weggevallen. Uit de afspraken blijkt dat eigenaren alleen uit hun huis kunnen worden gezet als er sprake is van criminele activiteiten als wietteelt en fraude.

Een vergelijkbare afspraak werd eerder al gemaakt voor mensen die een woning huren.