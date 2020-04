nieuws

Bron: www.lagermanbouwadvies.nl

Er komen in het noorden voorlopig geen extra corona-centra of zorghotels. Dat heeft het Regionaal Overleg Niet-Acute Zorg Groningen (RONAZ) bepaald. Minister Hugo de Jonge had een verzoek gedaan om uit te zoeken of er behoefte was aan dergelijk centra.

Er is voldoende zorg voor patiënten met COVID-19.De verpleeg- en verzorgingshuizen, de thuiszorg, de verstandelijk gehandicaptenzorg, de geestelijke gezondheidszorg, de maatschappelijke opvang, de huisartsen, het regionaal ambulance vervoer, de gemeenten en de zorgverzekeraar/zorgkantoor, hebben die zorg goed voor elkaar.

In de provincie Groningen al twee specifieke COVID-afdelingen operationeel ,bij Maartenshof in de stad, en bij Eemsdelta in Delfzijl, zij hebben nog voldoende plek. GGD Groningen heeft een expertiseteam gevormd om hen daarbij te ondersteunen. Het kernteam RONAZ bekijkt vrijdag 17 april de zaak opnieuw.