Geboortenieuws vanaf Apenrots: ‘Slechtvalk-familie uitgebreid’

De slechtvalk-familie die sinds een aantal jaren in de nestkast van het Gasunie-kantoor woont is in de nacht van zaterdag op zondag uitgebreid. Eén van de eieren kwam uit.

De slechtvalken verblijven sinds 2016 in de kast. Hun verblijf mag succesvol worden genoemd omdat er tot nu toe ieder jaar jonge slechtvalkjes geboren worden. Dat het zo goed gaat is niet helemaal vreemd. Het hoofdkantoor van de Gasunie is erg geschikt voor de beesten omdat zij goed gedijen in een rotsachtige omgeving. Slechtvalken nestelen van nature graag aan een steile wand van een hoge rots. Daarnaast valt er in de omgeving genoeg voedsel te halen.

“We wisten dat de eerste geboorte één dezer dagen aanstaande moest zijn”, laat een woordvoerder van de Gasunie weten. “We zagen de afgelopen dagen dat de webcams meer kijkers trokken dan wat ze normaal doen. Afgelopen nacht was het zover. Zondagochtend maakte de vader kennis met het jong. De verwachting is dat de komende dagen ook de andere eieren uitkomen.” De geboorte is te volgen via de webcams die te vinden zijn op deze website.

Bekijk hier de beelden van de kennismaking van de vader met het jong