“Ga niet met de bus en trein op Koningsdag”

Foto Andor Heij. Hoofdstation, trein, koploper.

Gebruik het openbaar vervoer op Koningsdag niet voor plezierritjes. Daartoe roepen de verschillende ov-bedrijven zaterdag op.

“We rijden in deze periode alleen voor de helden die de strijd aangaan met het coronavirus”, laat de NS op haar website weten. “Zo houden we Nederland bereikbaar voor zorgmedewerkers, mantelzorgers, vakkenvullers en andere mensen voor wie reizen met het openbaar vervoer echt noodzakelijk is. Help hen, help elkaar. Het ov is even geen uitje!” De oproep wordt ondersteunt door andere ov-bedrijven.

Vanwege de coronacrisis zijn nagenoeg alle festiviteiten op Koningsdag afgelast. Mensen wordt gevraagd het thuis te vieren. Oranjeverenigingen roepen mensen op die een blaasinstrument hebben om ’s ochtends om 10.00 uur vanuit hun tuin of op hun balkon het volkslied te spelen. Daarnaast zijn er verschillende andere initiatieven als online rommelmarkten die als alternatief moeten dienen voor de vrijmarkten die normaliter in trek zijn op de feestdag.

