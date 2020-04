“Ga niet de natuurgebieden in”

nieuws

Natuurorganisaties roepen mensen dit Paasweekend op om niet de natuurgebieden in te trekken. “Haal een frisse neus in je eigen omgeving.”

De oproep wordt gedaan door Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten. “Blijf zoveel mogelijk thuis”, laat een woordvoerder van Staatsbosbeheer weten. “Als je wilt genieten van de zon doe dat dan vanuit je tuin of op je balkon.” Natuurmonumenten sluit zich daar bij aan. “Het is tegen onze natuur maar we vragen je deze dagen niet naar onze gebieden te komen. Blijf gewoon thuis.” Staatsbosbeheer is één van de beheerders van De Onlanden. Natuurmonumenten is dat ook en beheert daarnaast verschillende hectares natuur in de stad.

In het land zijn er voor dit Paasweekend verschillende voorzorgsmaatregelen genomen. Sommige dijken zijn uit voorzorg afgesloten voor motorrijders, verschillende vakantieparken blijven gesloten voor toeristen, de Zaanse Schans in de Zaanstreek is afgesloten en parkeerplaatsen bij stranden en recreatiegebieden in Zuid-Holland zijn dicht. In de provincies Groningen en Drenthe, waar het aantal coronabesmettingen mee valt, zijn de minste preventieve maatregelen getroffen.

Namens al onze boswachters wensen we jullie een heel fijn Paasweekend! 🐣 Tegen onze natuur in moeten we helaas wel vragen deze dagen niet naar de natuurgebieden te komen. Blijf thuis of haal een frisse neus in je eigen omgeving 💚 #Pasen https://t.co/gAhxaCEwMD pic.twitter.com/Wux1toBDJc — Natuurmonumenten (@Natuurmonument) April 10, 2020