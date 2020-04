Freddy de Grooth, Be Quick 1887 en Mamio pechvogels in amateurvoetbal

sport

Foto Andor Heij: Be Quick (zat) - Velocitas.

Door het stop zetten van de amateurcompetities vanwege de coronacrisis en af te zien van promovendi en degradanten zijn er ineens hele andere winnaars en verliezers bij de voetbalclubs in de gemeente Groningen. Freddy de Grooth is de individuele pechvogel.

De Grooth had zijn zinnen gezet op het seizoensrecord aantal doelpunten van Quinn Mekel. Die scoorde namens Velocitas twee jaar geleden 77 keer. De Grooth, spits van Groninger Boys zaterdag, had er dit seizoen al 46 in liggen met nog tien duels te gaan.

In het zaterdagvoetbal zijn de grootste pechvogels Be Quick 1887 en Mamio. Be Quick stond er heel goed voor om kampioen te worden in 3C. Mamio was de koploper in 4C. In 5C waren VVK en Groninger Boys virtueel eerste en tweede. In 2J deed Gorecht nog volop mee om de titel. In 5E gold dat voor GRC Groningen.

De grootste mazzelaar is VV Groningen dat in 1E stijf laatste was. PKC’83 stond een plek hoger. In 2J was The Knickerbockers op een twaalfde plek te vinden en in 3C ontspringen Stadspark, Glimmen en HFC’15 de degradatiedans.

In het zondagvoetbal is Gruno de “gelukkige”. De club stond laatste in 2L. Stadspark in 1F en Amicitia VMC in 4C waren op een plek gepositioneerd die nacompetitie tegen degradatie betekende. Forward deed nog mee om de titel in 3B en is daarmee de meest ongelukkige ploeg uit het zondagvoetbal in Groningen.