Forse buitenbrand bezorgt brandweer veel werk in Haren

nieuws

Foto: Joey Lameris - 112groningen.nl

Aan de Lutsborgsweg in Haren heeft maandagavond een forse buitenbrand gewoed. Dat meldt Joey Lameris van de incidentenwebsite 112groningen.nl.

De melding van de brand kwam rond 20.00 uur bij de hulpdiensten binnen waarop een tankautospuit van de Harense blusploeg werd opgeroepen. “Het lijkt te gaan om een bult gras, hooi of takken dat in brand staat”, vertelt Lameris. “Bij de brand komt veel rook vrij. Om het vuur te bestrijden hebben de brandweerlieden meerdere stralen hogedruk ingezet.” Omdat een tankautospuit over een beperkte capaciteit water in het voertuig beschikt, ongeveer 1.500 liter, werd er met lage druk op open water afgelegd. “Om dit water te kunnen transporteren ligt er een brandslang over de Lutsborgsweg. Hier is een slangenbrug gebouwd zodat het doorgaande verkeer toch kan passeren.”

Na een half uur kon het sein ‘brand meester’ worden gegeven. Over de oorzaak van de brand is niets bekend. Hier wordt door de politie onderzoek naar gedaan.