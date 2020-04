FNV: ‘Banen van 800.000 flexwerkers in gevaar door corona’

nieuws

foto: Clearly Ambiguous / Flickr.com

De banen van ruim achthonderdduizend werknemers met een flexcontract zijn in gevaar vanwege de coronacrisis. Daarvoor waarschuwt vakbond FNV.

“Het gaat om banen van mensen met enige vorm van een flexcontract”, laat de vakbond weten. Volgens de FNV worden mensen met onzekere contracten massaal op straat gezet ondanks het economisch steunmaatregelenpakket dat door het kabinet twee weken geleden in het leven werd geroepen. Eén van de maatregelen is dat ondernemers een aanvraag kunnen doen waarmee negentig procent van de loonkosten van een bedrijf dat door de crisis stil is komen te staan, door wordt betaald. Ondanks dit steunpakket ziet de FNV dat mensen met flexcontracten hun baan verliezen.

Volgens de FNV werken er in Nederland zo’n achthonderdduizend mensen via een flexcontract. 425.000 Van hen werkt via een nul-urencontract of op oproepbasis, 227.600 uitzendkrachten die zich in de eerste anderhalf jaar van hun uitzendwerk bevinden, 64.500 werknemers van wie het contract bijna afloopt en honderdduizend werkenden die nog in hun proeftijd zitten.