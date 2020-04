Fietser gewond bij verkeersongeluk Koerspad

nieuws

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Bij een verkeersongeluk op het Koerspad is zondagmiddag een fietser lichtgewond geraakt. Dat meldt Mike Weening van Weening Fotografie.

Het ongeluk gebeurde rond 13.45 uur. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Weening. “Een scooterrijder en fietser kwamen met elkaar in botsing. Hulpverleners waren snel ter plaatse. De fietser had door de botsing een verwonding opgelopen aan zijn knie. Hier is door de verpleegkundige naar gekeken. Na behandeling is de fietser met zijn fiets lopend naar huis gegaan.”

De scooterrijder kwam er zonder kleerscheuren vanaf. “De bestuurder is opgehaald door bekenden. De scooter is achterin een busje geladen.” Naar de precieze toedracht van het ongeluk wordt onderzoek gedaan.