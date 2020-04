Fietser gaat onderuit op Sportlaan

nieuws

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Bij een verkeersongeluk zaterdagmiddag op de Sportlaan in de stad Groningen is een fietser gewond geraakt. Dat meldt Rick ten Cate van de incidentenwebsite tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 16.40 uur ter hoogte van de kruising met de Laan Corpus den Hoorn. “Hoe het precies heeft kunnen gebeuren is onbekend”, vertelt Ten Cate. “Zoals het zich laat aanzien gaat het om een eenzijdig verkeersongeluk. De fietser, een oudere man, nam een bocht te scherp en kwam daardoor ten val. Hulpdiensten waren snel ter plaatse. Een verpleegkundige heeft de man behandeld. De man heeft bij de val een flinke hoofdwond opgelopen. Hij is in een ambulance overgebracht naar het Martini Ziekenhuis waar hij verder behandeld wordt.”

Vanwege het ongeluk was de Sportlaan enige tijd gedeeltelijk afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek naar de precieze toedracht.