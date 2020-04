Exploitant Nescio Hotel in Haren is failliet

nieuws

Bron GoogleMaps

Eigenaar Frans Kappenburg moet op zoek naar een nieuwe, tijdelijke huurder voor het Nescio Hotel in Haren. Gosdal B.V., de huidige exploitant van het hotel, is deze week failliet verklaard.

Kappenburg had gehoopt dat Gosdal het hotel draaiende kon houden op weg naar de nieuwbouw, maar schrijft dat dit zijn plannen voor een nieuw hotel niet in de weg staat: “Het zal van geen enkele invloed zijn op mijn ontwikkelplannen. De plannen zijn al in een gevorderd stadium.”

Het voormalige Postillion Hotel, dat in 2018 in handen kwam van de Groningse horecaondernemer Frans Kappenburg, staat voor eind dit jaar of begin volgend jaar op de rol voor sloop en herbouw.