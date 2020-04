Hoofdcoach Erik Braal vertrekt bij Donar

nieuws

Foto: www.donar.nl

Donar en coach Erik Braal hebben besloten uit elkaar te gaan. Volgens de club is dat in goed overleg gebeurd. Braal was vijf jaar de hoofdcoach van Donar.

De club schrijft Braal dankbaar te zijn voor zijn grote inbreng. Het bestuur van de club omschrijft Braal als de meest succesvolle coach van de club ooit: “Zijn bevlogenheid, inzet en streven naar het hoogst haalbare, paste feilloos bij de ambities van Donar. In de afgelopen vijf seizoenen zijn grote stappen gemaakt en dat is mede te danken aan coach Erik Braal.”

In de vijf jaar als coach van Donar won Erik meerdere prijzen. Zo werd Donar landskampioen in 2016, 2017 en 2018 en werd in 2017 en 2018 de NBB Beker naar Groningen gehaald. Ook werd twee keer de Supercup gewonnen, in 2016 en 2018. Een ander hoogtepunt was het bereiken van de halve finale van de FIBA Europe Cup in 2018. Daarnaast werd hij twee keer coach van het jaar in Nederland en één keer Coach van het jaar in de FIBA Europe Cup. Daarnaast ontving hij de Sportpenning van de Gemeente Groningen.