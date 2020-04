Er vaart weer een bootje in de Gorechtvijver

In de Gorechtvijver aan de Gorechtkade vaart vanaf vandaag weer een bootje. Bouwer Michiel Hoving kreeg van WIJ Oosterparkwijk 150 euro budget om een nieuwe boot te bouwen, nadat de vorige het na drie jaar had begeven.

De romp van de boot was het moeilijkste en belangrijkste gedeelte. Dat liet Michiel over aan vriend Henk Boels uit Alteveer. “Eigenlijk doe ik alleen het leuke werk,” vertelt Michiel.

Het bootje werd om 14.00 voor het oog van een klein groepje toeschouwers met alle geweld gelanceerd. “Nou, nutteloos maar toch leuk,” roept Michiel terwijl hij het bootje met een karretje richting het water rent. Als het bootje het water raakt schiet het richting de bodem maar komt direct weer omhoog en begint te varen. “Tof, hij ligt er echt mooi in,” kijkt een trots botenbouwer toe.

De mensen in de Oosterparkwijk zijn blij met Michiel en zijn bootje: “Michiel zorgt weer voor een beetje positivisme in de wijk,” zegt een dame die druk foto’s maakt van het bootje. “Het is wel een bijzonder tafereel, geeft je toch nog een beetje een vakantiegevoel,” vertelt een andere toeschouwer.