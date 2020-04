Enorme wachtrij voor supermarkt aan Beren in Stad

nieuws

Bij een supermarkt aan de Beren in de Korrewegwijk staat zondag aan het einde van de middag een enorme wachtrij. Dat laat een ooggetuige aan OOG Tv weten.

“Ik fietste rond 17.10 uur over de Korreweg”, vertelt de getuige. “Bij de supermarkt aan de Beren zag ik een enorme rij mensen voor de winkel staan. Alles ging overigens heel gedisciplineerd. Ook heel mooi om te zien dat vrijwel iedereen rekening hield met de anderhalvemeter afstand.” De supermarkt die bezocht wordt is op deze Paaszondag tot 22.00 uur geopend.

Ook elders in de stad lijken mensen zich keurig aan de regels te houden. Dat geldt niet voor andere plekken in het land. In de Bollenstreek zijn erg veel mensen op pad om een glimp op te vangen van de tulpenvelden. “Het is net zo druk als op Stille Zaterdag en het is ook vergelijkbaar druk met andere drukke dagen in het voorjaar”, zegt burgemeester Arie van Erk (GB) van de gemeente Hillegom. “Ik denk weleens: hebben jullie onder een steen gelegen ofzo?”